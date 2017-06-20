В Москве неизвестный угрожал взорвать бывших солисток группы «ВИА Гра»

В российской столице полиция ищет человека, который сообщил об опасности, грозящей знаменитым эстрадным исполнительницам Анне Седоковой и Светлане Лободе.
Как передает агентство городских новостей «Москва» с ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне в службу «02» обратился неизвестный и сообщил, что певицы заминированы. Звонивший не представился и своих данных не назвал.
Удалось установить, что обращение поступило из таксофона, который расположен на улице Бутырский Вал. Оперативники изучают записи с камер уличного наблюдения, чтобы найти злоумышленника.
Светлана Лобода — украинская певица, выступавшая в составе группы «ВИА Гра», в после ухода из коллектива начавшая сольную карьеру. В 2009 году на «Евровидении» она представляла Украину и заняла 12-е место.
Анна Седокова тоже украинская певица и бывшая участница «ВИА Гры», решившая заняться сольной карьерой. Она также выступает в различных развлекательных шоу, в том числе на Украине.
Удалось установить, что обращение поступило из таксофона, который расположен на улице Бутырский Вал. Оперативники изучают записи с камер уличного наблюдения, чтобы найти злоумышленника.
Светлана Лобода — украинская певица, выступавшая в составе группы «ВИА Гра», в после ухода из коллектива начавшая сольную карьеру. В 2009 году на «Евровидении» она представляла Украину и заняла 12-е место.
Анна Седокова тоже украинская певица и бывшая участница «ВИА Гры», решившая заняться сольной карьерой. Она также выступает в различных развлекательных шоу, в том числе на Украине.
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