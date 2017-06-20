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  • 20.06, 13:09

    В Аргентине нашли тайную комнату с нацистским кладом

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    • Фото: twitter.com
    В Аргентине нашли тайную комнату с нацистским кладом

    В Аргентине нашли тайную комнату с нацистским кладом

    В Аргентине нашли тайную комнату с нацистским кладом
  • Фото: twitter.com

    • В одном из домов в Буэнос-Айресе нашли артефакты, принадлежавшие высокопоставленным нацистским деятелям.

    Удивительную находку сделали аргентинские полицейские, проводившие обыск по делу о появлении в одной из художественных галерей артефактов неизвестного происхождения. Проход в тайную комнату с кладом нашли в книжном шкафу.

    Обнаруженный клад состоит из 75 предметов. Среди них бюст Адольфа Гитлера, увеличительные стекла в коробках со свастиками и циркуль для измерения черепов. По некоторым данным, эти вещи принадлежали высокопоставленным деятелям Третьего рейха.

    Пока имя коллекционера не раскрывается. На время следствия он находится на свободе, сообщает сайт Вести.Ru.

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