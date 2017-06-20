В Аргентине нашли тайную комнату с нацистским кладом

В одном из домов в
Буэнос-Айресе нашли артефакты, принадлежавшие высокопоставленным нацистским деятелям.
Удивительную находку сделали аргентинские полицейские, проводившие обыск по делу о появлении в одной из художественных галерей артефактов неизвестного происхождения. Проход в тайную комнату с кладом нашли в книжном шкафу.
Обнаруженный клад состоит из 75 предметов. Среди них бюст Адольфа Гитлера, увеличительные стекла в коробках со свастиками и циркуль для измерения черепов. По некоторым данным, эти вещи принадлежали высокопоставленным деятелям Третьего рейха.
Пока имя коллекционера не раскрывается. На время следствия он находится на свободе, сообщает сайт Вести.Ru.
Обнаруженный клад состоит из 75 предметов. Среди них бюст Адольфа Гитлера, увеличительные стекла в коробках со свастиками и циркуль для измерения черепов. По некоторым данным, эти вещи принадлежали высокопоставленным деятелям Третьего рейха.
Пока имя коллекционера не раскрывается. На время следствия он находится на свободе, сообщает сайт Вести.Ru.
Комментарии