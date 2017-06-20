США могут разместить на Украине свои военные резервы

Американские военные резервы могут быть размещены на территории Украины в случае подписания двустороннего соглашения по вопросам безопасности.
Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Андрей Парубий: «Соглашение предусматривает проведение специальных операций, совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки».
Парубий отметил, что практика подобных соглашений существует в США давно, такие документы уже подписаны с Японией, Австралией и Израилем.
Как сообщает ТАСС, после подписания соглашения Киев также сможет получить от Вашингтона оборонительное летальное оружие.
Напомним, в начале мая сенат США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, согласно которому на помощь Украине выделяется не менее 410,456 миллиона долларов. Из них Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на военную подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения и помощь в логистике.
В свою очередь Москва неоднократно предупреждала, что любые планы по вооружению Украины извне не будут способствовать урегулированию кризиса и реализации минских соглашений. Против поставок оружия также высказывались многие европейские политики, называя это рискованным и контрпродуктивным путем решения проблем Украины.
Андрей Парубий: «Соглашение предусматривает проведение специальных операций, совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки».
Парубий отметил, что практика подобных соглашений существует в США давно, такие документы уже подписаны с Японией, Австралией и Израилем.
Как сообщает ТАСС, после подписания соглашения Киев также сможет получить от Вашингтона оборонительное летальное оружие.
Напомним, в начале мая сенат США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, согласно которому на помощь Украине выделяется не менее 410,456 миллиона долларов. Из них Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на военную подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения и помощь в логистике.
В свою очередь Москва неоднократно предупреждала, что любые планы по вооружению Украины извне не будут способствовать урегулированию кризиса и реализации минских соглашений. Против поставок оружия также высказывались многие европейские политики, называя это рискованным и контрпродуктивным путем решения проблем Украины.
Комментарии