На «ВИМ-Авиа» завели административные дела

Транспортная прокуратура возбудила административные дела против авиакомпании
«ВИМ-Авиа» и ее гендиректора из-за массовых задержек рейсов.
Приволжская транспортная прокуратура провела проверку в отношении авиакомпании и выяснила, что «ВИМ-Авиа» допустила 173 задержки вылетов более чем на два часа, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Сообщается, что в разных городах России уже около 200 тыс. человек пострадали из-за задержек и отмен рейсов авиакомпании.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры: «Причинами этого стали в том числе позднее прибытие воздушных судов, технические неисправности самолетов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов».
В ходе проверки также было выявлено, что в двух случаях самолетами управляли пилоты, не отдохнувшие перед вылетом положенное время.
Вместе с тем глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник заявил, что ситуация с «ВИМ-Авиа» в целом нормализовалась, и финансовых проблем у перевозчика нет.
сократила свою чартерную программу. Ранее сообщалось, что авиакомпания намерена привлекать иностранных перевозчиков для решения проблемы.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры: «Причинами этого стали в том числе позднее прибытие воздушных судов, технические неисправности самолетов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов».
В ходе проверки также было выявлено, что в двух случаях самолетами управляли пилоты, не отдохнувшие перед вылетом положенное время.
Вместе с тем глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник заявил, что ситуация с «ВИМ-Авиа» в целом нормализовалась, и финансовых проблем у перевозчика нет.
сократила свою чартерную программу. Ранее сообщалось, что авиакомпания намерена привлекать иностранных перевозчиков для решения проблемы.
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