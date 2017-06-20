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  • 20.06, 13:09

    На «ВИМ-Авиа» завели административные дела

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    На «ВИМ-Авиа» завели административные дела

    На <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> завели административные дела

    Транспортная прокуратура возбудила административные дела против авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее гендиректора из-за массовых задержек рейсов.

    Приволжская транспортная прокуратура провела проверку в отношении авиакомпании и выяснила, что «ВИМ-Авиа» допустила 173 задержки вылетов более чем на два часа, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Сообщается, что в разных городах России уже около 200 тыс. человек пострадали из-за задержек и отмен рейсов авиакомпании.

    Пресс-служба Генеральной прокуратуры: «Причинами этого стали в том числе позднее прибытие воздушных судов, технические неисправности самолетов и отсутствие у компании надлежащего количества резервных воздушных судов».

    В ходе проверки также было выявлено, что в двух случаях самолетами управляли пилоты, не отдохнувшие перед вылетом положенное время.

    Вместе с тем глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник заявил, что ситуация с «ВИМ-Авиа» в целом нормализовалась, и финансовых проблем у перевозчика нет.

    С начала сезона отпусков «ВИМ-Авиа» массово задерживает и отменяет рейсы из разных городов. Перевозчик объясняет это поздним прибытием лайнеров с техобслуживания и дефицитом самолетов у партнеров. Из-за этого авиакомпания сократила свою чартерную программу. Ранее сообщалось, что авиакомпания намерена привлекать иностранных перевозчиков для решения проблемы.

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