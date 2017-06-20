В Якутске продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколадки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении продавца магазина, который заклеил семилетнему ребенку рот скотчем за кражу шоколадки.
По предварительным данным, семилетний мальчик попытался украсть шоколад в небольшом магазине в Якутске. Ребенка заметил продавец и, чтобы наказать воришку, связал ему руки и заклеил рот скотчем. После мужчина затолкал мальчика в подсобку и силой удерживал там около десяти минут.
Свидетелем происшествия стала случайная покупательница. Она заступилась за ребенка, а также сняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Интернет.
Вскоре продавец был задержан. Выяснилось, что мужчина не имеет постоянного места жительства и регистрации. Сейчас он полностью признал свою вину и ожидает суда.
За незаконное лишение свободы ему грозит пять лет реального срока, передает СУ СКР по региону.
Свидетелем происшествия стала случайная покупательница. Она заступилась за ребенка, а также сняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Интернет.
Вскоре продавец был задержан. Выяснилось, что мужчина не имеет постоянного места жительства и регистрации. Сейчас он полностью признал свою вину и ожидает суда.
За незаконное лишение свободы ему грозит пять лет реального срока, передает СУ СКР по региону.
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