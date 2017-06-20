Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 11:39
    В Якутске продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколадки. дети и подростки, кражи и ограбления, магазины, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Якутске продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколадки

    1 комментарий

    В Якутске продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколадки

    В Якутске продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколадки

      Следователи возбудили уголовное дело в отношении продавца магазина, который заклеил семилетнему ребенку рот скотчем за кражу шоколадки.

      По предварительным данным, семилетний мальчик попытался украсть шоколад в небольшом магазине в Якутске. Ребенка заметил продавец и, чтобы наказать воришку, связал ему руки и заклеил рот скотчем. После мужчина затолкал мальчика в подсобку и силой удерживал там около десяти минут.

      Свидетелем происшествия стала случайная покупательница. Она заступилась за ребенка, а также сняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила ролик в Интернет.

      Вскоре продавец был задержан. Выяснилось, что мужчина не имеет постоянного места жительства и регистрации. Сейчас он полностью признал свою вину и ожидает суда.

      За незаконное лишение свободы ему грозит пять лет реального срока, передает СУ СКР по региону.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru