Nissan отзывает в России 7 тысяч взрывоопасных автомобилей

Российский дилер Nissan отзывает 6944 кроссовера модели Murano Z51
из-за риска возгорания.
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Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва стала ошибка при производстве, которая привела к неисправности в рулевом усилителе. В худшем случае эта неисправность может вызвать возгорание автомобиля.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с июня 2013 по ноябрь 2016 года. Владельцам автомобилей этой модели рекомендуется обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с июня 2013 по ноябрь 2016 года. Владельцам автомобилей этой модели рекомендуется обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.
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