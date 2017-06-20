Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 11:39

    Nissan отзывает в России 7 тысяч взрывоопасных автомобилей

    комментировать

    Nissan отзывает в России 7 тысяч взрывоопасных автомобилей

    Nissan отзывает в России 7 тысяч взрывоопасных автомобилей

    Российский дилер Nissan отзывает 6944 кроссовера модели Murano Z51 из-за риска возгорания.

    Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва стала ошибка при производстве, которая привела к неисправности в рулевом усилителе. В худшем случае эта неисправность может вызвать возгорание автомобиля.

    Отзыву подлежат автомобили, произведенные с июня 2013 по ноябрь 2016 года. Владельцам автомобилей этой модели рекомендуется обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта. Ремонтные работы будут проведены бесплатно.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru