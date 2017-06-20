24 июня на телеканале НТВ состоится премьера документального фильма «Ты супер! До и после» — о первом сезоне международного вокального шоу талантов «Ты супер!».
Зрители узнают, как изменилась жизнь участников после конкурса, смогут заглянуть в семьи, которые образовались благодаря проекту, а также станут свидетелями новых творческих свершений юных вокалистов. В фильме впервые будет показано всё, что осталось за кадром, и все, что стало самым важным для ребят за время участия в «Ты супер!».
Уникальное шоу талантов «Ты супер!» закончилось эффектным концертом в Кремле, однако для участников все самое главное только начинается. Международный вокальный конкурс дал ребятам гораздо больше, чем сценический опыт — он подарил им билет в новую жизнь. Многие конкурсанты только на проекте смогли увидеться с родственниками, с которыми судьба развела их на долгие годы. А некоторые ребята вернули своим сбившимся с пути родителям веру в то, что все еще можно исправить.
Виталик Толочкин и Карина Исмаилова попробовали себя в озвучании и записали саундтрек для мультфильма «Заячья школа», Кристина Ашмарина стала подопечной Стаса Пьехи — он займется ее продюсированием. А победительница конкурса Валерия Адлейба получила не только громкие аплодисменты и главный приз проекта, но и новый дом взамен того, что сгорел дотла. Когда Лера вернулась в родной Сухум, ее встречали с кортежем, а фанаты даже перекрыли трассу, чтобы поприветствовать народную звезду.
Словом, на проекте «Ты супер!» победили все ребята, которые, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, смогли поверить в себя, переступить через страхи и доказать, что нет ничего невозможного.
Подробности историй со счастливым концом зрители смогут увидеть в субботу, 24 июня, в 20:00 на телеканале НТВ.
Уникальное шоу талантов «Ты супер!» закончилось эффектным концертом в Кремле, однако для участников все самое главное только начинается. Международный вокальный конкурс дал ребятам гораздо больше, чем сценический опыт — он подарил им билет в новую жизнь. Многие конкурсанты только на проекте смогли увидеться с родственниками, с которыми судьба развела их на долгие годы. А некоторые ребята вернули своим сбившимся с пути родителям веру в то, что все еще можно исправить.
Виталик Толочкин и Карина Исмаилова попробовали себя в озвучании и записали саундтрек для мультфильма «Заячья школа», Кристина Ашмарина стала подопечной Стаса Пьехи — он займется ее продюсированием. А победительница конкурса Валерия Адлейба получила не только громкие аплодисменты и главный приз проекта, но и новый дом взамен того, что сгорел дотла. Когда Лера вернулась в родной Сухум, ее встречали с кортежем, а фанаты даже перекрыли трассу, чтобы поприветствовать народную звезду.
Словом, на проекте «Ты супер!» победили все ребята, которые, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, смогли поверить в себя, переступить через страхи и доказать, что нет ничего невозможного.
Подробности историй со счастливым концом зрители смогут увидеть в субботу, 24 июня, в 20:00 на телеканале НТВ.
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