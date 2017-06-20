Россельхознадзор предупредил о массовом вбросе в магазины просроченной рыбы

На рынки и в магазины Дальнего Востока, Сибири и западных регионов России может поступить некачественная рыба, предупредили в Россельхознадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что прошлогодний улов может попасть на прилавки вместе со свежей рыба, которая в ближайшее время пойдет в реализацию на российский берег.
В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что на складах осталось лежать много прошлогодней рыбы, и предприниматели могут решить воспользоваться шансом продать несвежий продукт по хорошей цене.
Россельхознадзор: «Именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей».
В связи с этим потребителям советуют обращать внимание на жабры (у несвежей рыбы они не красные, а буро-коричневые), впалые мутные глаза, несвойственные рыбе запахи и потерявшую характерный блеск чешую.
В пресс-службе Россельхознадзора подчеркнули, что на складах осталось лежать много прошлогодней рыбы, и предприниматели могут решить воспользоваться шансом продать несвежий продукт по хорошей цене.
Россельхознадзор: «Именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей».
В связи с этим потребителям советуют обращать внимание на жабры (у несвежей рыбы они не красные, а буро-коричневые), впалые мутные глаза, несвойственные рыбе запахи и потерявшую характерный блеск чешую.
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