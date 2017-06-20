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  • 20.06, 11:39

    На границе с Россией задержали 400 китайских роботов-трансформеров

    1 комментарий
    На границе с Россией задержали 400 китайских <nobr>роботов-трансформеров</nobr>

    На границе с Россией задержали 400 китайских роботов-трансформеров

    На границе с Россией задержали 400 китайских <nobr>роботов-трансформеров</nobr>
  • Фото: koblt.customs.ru

    • Калиниградские таможенники задержали партию игрушек-роботов из Китая с признаками незаконного использования товарного знака Transformers.

    Сотрудники таможни уведомили правообладателя товарного знака о происшествии и получили официальное заявление, что игрушки ввозятся в Россию без его согласия. После этого было возбуждено дело об административном правонарушении из-за незаконного использования чужого товарного знака.

    В результате 400 игрушек-трансформеров признаны контрафактными, а на компанию-получателя наложен штраф в 50 тысяч рублей. По решению калининградского арбитражного суда игрушки будут уничтожены, сообщает РИА Новости.

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