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  • 20.06, 11:39

    Жаркое противостояние: немцы и австралийцы делятся впечатлениями от матча в Сочи

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    Жаркое противостояние: немцы и австралийцы делятся впечатлениями от матча в Сочи

    Жаркое противостояние: немцы и австралийцы делятся впечатлениями от матча в Сочи

    Кенгуру и немецкие песни в Сочи. Болельщики сборных Германии и Австралии делятся впечатлениями от жаркого противостояния между национальными сборными своих стран в рамках Кубка Конфедераций.

    Герхард Керинг приехал в Россию из Тюрингии. Когда-то изучал русский язык и литературу и мечтал приехать на родину Достоевского. Но случай подвернулся только спустя сорок лет. Язык почти забыл, но недовольство тренером можно понять и без перевода.

    Первый матч в рамках Кубка конфедераций в Сочи — настоящее испытание для обновленного стадиона. Посмотреть на игру действующих чемпионов мира пришли и российские болельщики.

    Болельщиков с зеленого континента заметно меньше. Шутка ли — провести 36 часов в самолете. В Сочи только истинные фанаты Сокерус — так называют футбольную сборную сами австралийцы. Для них звание четырех кратных чемпионов Океании — не просто слова.

    После игры довольные игрой своей сборной немецкие болельщики строили прогнозы на будущие матчи. А вот австралийцы, которым не помог даже талисман в виде гигантского кенгуру ничуть не расстроились.

    Первый матч на теперь уже футбольном стадионе «Фишт» завершен. Немецкая машина смела австралийцев. Теперь можно с уверенностью сказать — стадион прошел проверку боем и готов принимать матчи мирового уровня, отмечает корреспондент НТВ Андрей Михайлов.
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