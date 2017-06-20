Жаркое противостояние: немцы и австралийцы делятся впечатлениями от матча в Сочи

Кенгуру и немецкие песни в Сочи. Болельщики сборных Германии и Австралии делятся впечатлениями от жаркого противостояния между национальными сборными своих стран в рамках Кубка Конфедераций.
Герхард Керинг приехал в Россию из Тюрингии. Когда-то изучал русский язык и литературу и мечтал приехать на родину Достоевского. Но случай подвернулся только спустя сорок лет. Язык почти забыл, но недовольство тренером можно понять и без перевода.
Первый матч в рамках Кубка конфедераций в Сочи — настоящее испытание для обновленного стадиона. Посмотреть на игру действующих чемпионов мира пришли и российские болельщики.
Болельщиков с зеленого континента заметно меньше. Шутка ли — провести 36 часов в самолете. В Сочи только истинные фанаты Сокерус — так называют футбольную сборную сами австралийцы. Для них звание четырех кратных чемпионов Океании — не просто слова.
После игры довольные игрой своей сборной немецкие болельщики строили прогнозы на будущие матчи. А вот австралийцы, которым не помог даже талисман в виде гигантского кенгуру ничуть не расстроились.
Первый матч на теперь уже футбольном стадионе «Фишт» завершен. Немецкая машина смела австралийцев. Теперь можно с уверенностью сказать — стадион прошел проверку боем и готов принимать матчи мирового уровня, отмечает корреспондент НТВ Андрей Михайлов.
Первый матч в рамках Кубка конфедераций в Сочи — настоящее испытание для обновленного стадиона. Посмотреть на игру действующих чемпионов мира пришли и российские болельщики.
Болельщиков с зеленого континента заметно меньше. Шутка ли — провести 36 часов в самолете. В Сочи только истинные фанаты Сокерус — так называют футбольную сборную сами австралийцы. Для них звание четырех кратных чемпионов Океании — не просто слова.
После игры довольные игрой своей сборной немецкие болельщики строили прогнозы на будущие матчи. А вот австралийцы, которым не помог даже талисман в виде гигантского кенгуру ничуть не расстроились.
Первый матч на теперь уже футбольном стадионе «Фишт» завершен. Немецкая машина смела австралийцев. Теперь можно с уверенностью сказать — стадион прошел проверку боем и готов принимать матчи мирового уровня, отмечает корреспондент НТВ Андрей Михайлов.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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