Кудрин одобрил идею Минфина объединить ФНБ и Резервный фонд

Объединить Резервный фонд и ФНБ — разумно. Предлагал это в январе 2016 года. Поддерживаю инициативу Минфинаhttps://t.co/AWaQgDCEKW — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 19 июня 2017 г.

В своем Twitter Кудрин отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство может рассмотреть консолидацию средств двух фондов. Руководитель ЦСР заявил, что считает такую инициативу разумной и сам предлагал это сделать еще в 2016-м.После разделения Стабилизационного фонда в 2008 году предполагалось, что Резервный фонд будут использовать для покрытия дефицита бюджета, а ФНБ будет поддерживать пенсионную систему на долгую перспективу. Но уже в кризисные 2008–2009 годы часть ФНБ пошла на помощь банкам. По словам экспертов, если фонды объединить, это упростит Минфину доступ к деньгам для закрытия бюджетного дефицита.