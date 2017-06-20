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  • 20.06, 11:39
    Кудрин одобрил идею Минфина объединить ФНБ и Резервный фонд. Кудрин, Минфин РФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кудрин одобрил идею Минфина объединить ФНБ и Резервный фонд

    1 комментарий

    Кудрин одобрил идею Минфина объединить ФНБ и Резервный фонд

    Кудрин одобрил идею Минфина объединить ФНБ и Резервный фонд

      Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин поддержал идею объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

      В своем Twitter Кудрин отреагировал на слова министра финансов Антона Силуанова о том, что ведомство может рассмотреть консолидацию средств двух фондов. Руководитель ЦСР заявил, что считает такую инициативу разумной и сам предлагал это сделать еще в 2016-м.




      После разделения Стабилизационного фонда в 2008 году предполагалось, что Резервный фонд будут использовать для покрытия дефицита бюджета, а ФНБ будет поддерживать пенсионную систему на долгую перспективу. Но уже в кризисные 2008–2009 годы часть ФНБ пошла на помощь банкам. По словам экспертов, если фонды объединить, это упростит Минфину доступ к деньгам для закрытия бюджетного дефицита.

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