В России взлетели цены на ягоды

Ягоды в России подорожали почти в 2 раза. Причина в том, что импортного товара стало гораздо больше, чем в предыдущие годы, к тому же лето в этом году в нашей стране выдалось холодным.
Импорт ягод в России стал рекордным за последние 3 года, пишет сегодня газета «Известия», изучившая статистику Федеральной таможенной службы. Если сравнивать с прошлым годом, то за первые 4 месяца 2017-го в страну ввезли ягод в два раза больше.
Участники рынка указывают на очевидное: в этом году в России уж слишком холодно, а потому ко времени, когда раньше обычно заканчивали сбор клубники и земляники, теперь даже не могут начать, поэтому везут из-за рубежа. Отсюда и рост цен примерно в 2 раза.
Больше всего Россия импортирует клубники. Ее основной поставщик — Белоруссия (80%), среди других — Китай, Армения, Египет и Марокко. Также Россия в числе прочего закупает смородину красную и черную, малину, клюкву и чернику.
Участники рынка указывают на очевидное: в этом году в России уж слишком холодно, а потому ко времени, когда раньше обычно заканчивали сбор клубники и земляники, теперь даже не могут начать, поэтому везут из-за рубежа. Отсюда и рост цен примерно в 2 раза.
Больше всего Россия импортирует клубники. Ее основной поставщик — Белоруссия (80%), среди других — Китай, Армения, Египет и Марокко. Также Россия в числе прочего закупает смородину красную и черную, малину, клюкву и чернику.
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