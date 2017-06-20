В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

В Московской области школьница попала под колеса электропоезда.
По информации управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло на Ярославском направлении на перегоне Софрино — Хотьково. Та на путях под электричку попала девочка 2004 года рождения. Сообщается, что электричка зацепила школьницу, когда та шла по железнодорожному полотну.
Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь. От полученных травм девочка скончалась, передает ТАСС.
Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь. От полученных травм девочка скончалась, передает ТАСС.
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