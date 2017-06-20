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  • 20.06, 11:39

    В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

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    В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

    В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

    В Московской области школьница попала под колеса электропоезда.

    По информации управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло на Ярославском направлении на перегоне Софрино — Хотьково. Та на путях под электричку попала девочка 2004 года рождения. Сообщается, что электричка зацепила школьницу, когда та шла по железнодорожному полотну.

    Пострадавшую доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь. От полученных травм девочка скончалась, передает ТАСС.

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