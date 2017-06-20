Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 10:07

    Задержан бывший директор «Гоголь-центра»

    комментировать
    • Фото: Мудрац Александра / ТАСС
    Задержан бывший директор <nobr>«Гоголь-центра»</nobr>

    Задержан бывший директор «Гоголь-центра»

    Задержан бывший директор <nobr>«Гоголь-центра»</nobr>
  • Фото: Мудрац Александра / ТАСС

    • Столичный СК сообщает о задержании экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Его подозревают в хищении бюджетных денег.

    Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер „Седьмой студии“ Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения».

    Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследованием занимается ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, люди из числа руководителей автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» в период с 2011-го по 2014 год похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, которые государство выделило на развитие и популяризацию искусства.

    По этому уголовному делу проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Масляева сидит в СИЗО, Итин отправлен под домашний арест.

    «Седьмая студия» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся развитием и популяризацией современного искусства. Она была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова «Платформа».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru