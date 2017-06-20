Задержан бывший директор «Гоголь-центра»

Столичный СК сообщает о задержании
экс-директора «Гоголь-центра» и бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Его подозревают в хищении бюджетных денег.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «19 июня в качестве подозреваемого задержан бывший генеральный продюсер „Седьмой студии“ Алексей Малобродский. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения».
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследованием занимается ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, люди из числа руководителей автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» в период с 2011-го по 2014 год похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, которые государство выделило на развитие и популяризацию искусства.
По этому уголовному делу проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Масляева сидит в СИЗО, Итин отправлен под домашний арест.
«Седьмая студия» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся развитием и популяризацией современного искусства. Она была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова «Платформа».
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследованием занимается ГСУ СКР по Москве. По версии следствия, люди из числа руководителей автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» в период с 2011-го по 2014 год похитили около 200 миллионов бюджетных рублей, которые государство выделило на развитие и популяризацию искусства.
По этому уголовному делу проходят бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Масляева сидит в СИЗО, Итин отправлен под домашний арест.
«Седьмая студия» — автономная некоммерческая организация, занимавшаяся развитием и популяризацией современного искусства. Она была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова «Платформа».
Комментарии