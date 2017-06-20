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  • 20.06, 10:07

    В Карелии сел на мель теплоход с пассажирами

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    В Карелии сел на мель теплоход с пассажирами

    В Карелии сел на мель теплоход с пассажирами

    Тревожные сообщения поступают из Карелии. В Сегежском районе сел на мель теплоход с пассажирами.

    Как передает соРИА Новости ссылкой на источник в экстренных службах региона, ЧП произошло в акватории реки Нижний Выг (Беломорканал). На борту судна находятся 139 пассажиров, численность экипажа не уточняется.

    Сообщается, что угрозы затопления нет. В ближайшее время к месту ЧП прибудет буксир. Как заявили в республиканском управлении МЧС, людей решено не эвакуировать, а судно снять с мели.

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