В Карелии сел на мель теплоход с пассажирами

Тревожные сообщения поступают из Карелии. В Сегежском районе сел на мель теплоход с пассажирами.
Как передает соРИА Новости ссылкой на источник в экстренных службах региона, ЧП произошло в акватории реки Нижний Выг (Беломорканал). На борту судна находятся 139 пассажиров, численность экипажа не уточняется.
Сообщается, что угрозы затопления нет. В ближайшее время к месту ЧП прибудет буксир. Как заявили в республиканском управлении МЧС, людей решено не эвакуировать, а судно снять с мели.
Сообщается, что угрозы затопления нет. В ближайшее время к месту ЧП прибудет буксир. Как заявили в республиканском управлении МЧС, людей решено не эвакуировать, а судно снять с мели.
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