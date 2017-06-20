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  • 20.06, 10:07
    Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль». Росгвардия, полиция, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль»

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    Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль»

    Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль»

    Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль»

      В Подмосковье стартовал конкурс «Дорожный патруль». Впервые он включен в Армейские международные игры.

      В соревнованиях принимают участие лучшие экипажи военной автоинспекции из всех военных округов и флотов. Их соперники — команды Госавтоинспекции и Росгвардии.

      Предусмотрены различные состязания, в том числе стрельбы, захват преступников, спасение раненых и один из самых захватывающих — экстремальное вождение.

      Победители соревнований представят Россию на международном конкурсе, где соберутся лучшие военные полицейские разных стран.

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