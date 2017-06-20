Лучшие военные полицейские участвуют в конкурсе «Дорожный патруль»

В Подмосковье стартовал конкурс «Дорожный патруль». Впервые он включен в Армейские международные игры.

В соревнованиях принимают участие лучшие экипажи военной автоинспекции из всех военных округов и флотов. Их соперники — команды Госавтоинспекции и Росгвардии.



Предусмотрены различные состязания, в том числе стрельбы, захват преступников, спасение раненых и один из самых захватывающих — экстремальное вождение.



Победители соревнований представят Россию на международном конкурсе, где соберутся лучшие военные полицейские разных стран.