Из-за жары в Японии почти 700 человек получили тепловые удары, двое умерли

Главное пожарное управление Японии, которое выполняет также функции службы оказания скорой медицинской помощи, сообщило о растущем числе граждан страны, пострадавших от жары.
С симптомами тяжелого теплового удара в период с 12 по 18 июня в больницы Японии были доставлены почти 700 человек. Двое из них скончались. Число пострадавших от жары, оказавшихся в больницах, возросло на 100 человек по сравнению с предыдущей неделей, пишет ТАСС со ссылкой на информацию японских медиков.
На большей территории Японии, включая столицу и крупные мегаполисы, температура воздуха днем поднимается выше 30 градусов Цельсия, что и приводит к большому числу осложнений. Наибольшее число пострадавших — люди пожилого возраста. В крупных городах Японии открыты оборудованные кондиционерами убежища, в которых можно переждать самое жаркое время суток.
На большей территории Японии, включая столицу и крупные мегаполисы, температура воздуха днем поднимается выше 30 градусов Цельсия, что и приводит к большому числу осложнений. Наибольшее число пострадавших — люди пожилого возраста. В крупных городах Японии открыты оборудованные кондиционерами убежища, в которых можно переждать самое жаркое время суток.
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