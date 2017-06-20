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  • 20.06, 08:37

    Из-за жары в Японии почти 700 человек получили тепловые удары, двое умерли

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    Из-за жары в Японии почти 700 человек получили тепловые удары, двое умерли

    <nobr>Из-за</nobr> жары в Японии почти 700 человек получили тепловые удары, двое умерли

    Главное пожарное управление Японии, которое выполняет также функции службы оказания скорой медицинской помощи, сообщило о растущем числе граждан страны, пострадавших от жары.

    С симптомами тяжелого теплового удара в период с 12 по 18 июня в больницы Японии были доставлены почти 700 человек. Двое из них скончались. Число пострадавших от жары, оказавшихся в больницах, возросло на 100 человек по сравнению с предыдущей неделей, пишет ТАСС со ссылкой на информацию японских медиков.

    На большей территории Японии, включая столицу и крупные мегаполисы, температура воздуха днем поднимается выше 30 градусов Цельсия, что и приводит к большому числу осложнений. Наибольшее число пострадавших — люди пожилого возраста. В крупных городах Японии открыты оборудованные кондиционерами убежища, в которых можно переждать самое жаркое время суток.

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