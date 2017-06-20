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  • 20.06, 08:37

    В США республиканцы притормозили голосование по вопросу антироссийских санкций

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    В США республиканцы притормозили голосование по вопросу антироссийских санкций

    В США республиканцы притормозили голосование по вопросу антироссийских санкций

    Республиканское большинство палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России, которые уже одобрил американский Сенат.

    Как передает агентство Associated Press, быстрого голосования, на которое рассчитывали сторонники санкций, не будет, содержание законопроекта предстоит оценить комитету по международным делам. Если палата представителей внесет изменения в документ и утвердит его в новом виде, согласование текста может превратиться в политический торг с Сенатом.

    Затянувшееся прохождение законопроекта нервирует американских политиков. Конгрессмен Элиот Энджел, известный сторонник антироссийских санкций, выразил обеспокоенность и потребовал устроить голосование немедленно.

    Элиот Энджел, американский конгрессмен: «Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности».

    Представитель председателя нижней палаты Конгресса США Пола Райана сообщила, что спикер является сторонником санкций, но при этом не уточнила, как в дальнейшем будет продвигаться законопроект.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе отметил, что что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишает Вашингтон необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Похожую позицию занимала предыдущая администрация Барака Обамы, хотя бывший глава Белого дома был инициатором санкций.

    На минувшей неделе Сенат США одобрил новые санкции против России и Ирана. Ограничительные меры против Москвы были оформлены в виде поправки к законопроекту по Ирану. Это позволяет ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

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