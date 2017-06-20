В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники

Экипажи боевых машин устроили маневры на подмосковном полигоне Алабино. Там проходят боевые стрельбы с участием танков, бронетранспортёров и БМП из состава Первой армии.

Военнослужащие снова доказали, что танки грязи не боятся, и продемонстрировали виртуозное умение преодолевать препятствия.



При поддержке мотострелков, снайперов и гранатометчиков танкисты поразили цель из всего комплекса штатного вооружения бронетехники — крупнокалиберных пушек, зенитных и танковых пулеметов.