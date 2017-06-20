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  • 20.06, 10:07
    В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники. Московская область, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники

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    В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники

    В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники

    В Подмосковье прошли масштабные учения с участием тяжелой бронетехники

      Экипажи боевых машин устроили маневры на подмосковном полигоне Алабино. Там проходят боевые стрельбы с участием танков, бронетранспортёров и БМП из состава Первой армии.

      Военнослужащие снова доказали, что танки грязи не боятся, и продемонстрировали виртуозное умение преодолевать препятствия.

      При поддержке мотострелков, снайперов и гранатометчиков танкисты поразили цель из всего комплекса штатного вооружения бронетехники — крупнокалиберных пушек, зенитных и танковых пулеметов.

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