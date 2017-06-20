Очевидцы сняли на мобильный телефон пожар и взрыв на заправке в Киргизии

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Иссык-Кульской области Киргизии произошел взрыв на заправочной станции. Погибли 2 человека. Момент взрыва был зафиксирован очевидцами происшествия.
Ранения и травмы в результате взрыва на автогазозаправочной станции в селе Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии получили 8 человек. Двое погибли, это взрослый и ребенок. Об этом соощили в Минздраве республики.
Пострадавших доставили в больницу города Чолпон-Ата, пятеро из них находятся в реанимации с ожогами второй степени.
Для оказания специализированной медицинской помощи в район направлена группа врачей из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, пишет ТАСС.
Пострадавших доставили в больницу города Чолпон-Ата, пятеро из них находятся в реанимации с ожогами второй степени.
Для оказания специализированной медицинской помощи в район направлена группа врачей из Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии, пишет ТАСС.
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