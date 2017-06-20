На научном фестивале «Стармус» определяют вектор развития цивилизации

В норвежском городе Тронхейме рассуждают о том, смогут ли роботы полностью заменить человека и как провести олимпийские соревнования на Луне.

Эти непростые темы поднимают гости научного фестиваля «Стармус». На протяжении почти недели лучшим умам человечества предстоит решать, куда и как двигаться цивилизации.



В этом году в Тронхейме представили робота-змею, способную под водой выполнять технологически сложные для человека задачи. В частности, осматривать и чинить нефте- и газопроводы.



О том, что происходит на фестивале «Стармус» и какое будущее ожидает человечество в ближайшие годы, смотрите в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.