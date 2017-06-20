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  • 20.06, 07:05
    Николаю Дроздову исполняется 80 лет. дни рождения, журналистика, знаменитости, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Николаю Дроздову исполняется 80 лет

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    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС
    Николаю Дроздову исполняется 80 лет

    Николаю Дроздову исполняется 80 лет

    Николаю Дроздову исполняется 80 лет
    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС

      • Благодаря телеведущему Николаю Дроздову животных любят даже те, кто сторонится природы и избегает контактов с братьями нашими меньшими.

      В далекие советские годы, когда о путешествиях по дальним странам можно было только мечтать, он рассказывал зрителям о животных и птицах, которые обитают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Сегодня Николай Дроздов принимает поздравления с юбилеем. Ему исполняется 80 лет.

      Телеведущий, писатель, исполнитель песен, доктор наук, профессор… Наверное, будет правильным объединить все таланты этого прекрасного человека одним словом — доброта. И с этим чувством вот уже более 40 лет он ведет нас по удивительному миру — миру животных. Коллектив телеканала НТВ присоединяется к поздравлениям и желает Николаю Николаевичу жизненного и творческого долголетия.

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