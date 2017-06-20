Николаю Дроздову исполняется 80 лет

Благодаря телеведущему Николаю Дроздову животных любят даже те, кто сторонится природы и избегает контактов с братьями нашими меньшими.

В далекие советские годы, когда о путешествиях по дальним странам можно было только мечтать, он рассказывал зрителям о животных и птицах, которые обитают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Сегодня Николай Дроздов принимает поздравления с юбилеем. Ему исполняется 80 лет.



Телеведущий, писатель, исполнитель песен, доктор наук, профессор… Наверное, будет правильным объединить все таланты этого прекрасного человека одним словом — доброта. И с этим чувством вот уже более 40 лет он ведет нас по удивительному миру — миру животных. Коллектив телеканала НТВ присоединяется к поздравлениям и желает Николаю Николаевичу жизненного и творческого долголетия.