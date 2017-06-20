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  • 20.06, 07:05

    Умерла итальянский модельер и меценат Карла Фенди

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    • Фото Reuters © 2017, Erin Siegal
    Умерла итальянский модельер и меценат Карла Фенди

    Умерла итальянский модельер и меценат Карла Фенди

    Умерла итальянский модельер и меценат Карла Фенди
  • Фото Reuters © 2017, Erin Siegal

    • Модельер всемирно известного дома моды Карла Фенди скончалась в Риме на 81-м году жизни.

    Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад Карла Фенди выписалась из больницы, где проходила лечение в связи с заболеванием легких, и вернулась в свою резиденцию в Риме, где скончалась в понедельник.

    Четвертая из пяти сестер Фенди, руководивших домом моды, Карла до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi.

    Благодаря усилиям сестер Фенди и немецкого дизайнера Карла Лагерфельда дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды. В конце 90-х годов дом моды Fendi вошел в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy S.A), а Карла Фенди посвятила себя благотворительности, основав фонд своего имени, занимающийся поддержкой масштабных реставрационных проектов и развитием художественных традиций в искусстве, литературе, кино и моде, пишет РИА Новости.

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