Умерла итальянский модельер и меценат Карла Фенди

Модельер всемирно известного дома моды Карла Фенди скончалась в Риме на
81-м году жизни.
Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад Карла Фенди выписалась из больницы, где проходила лечение в связи с заболеванием легких, и вернулась в свою резиденцию в Риме, где скончалась в понедельник.
Четвертая из пяти сестер Фенди, руководивших домом моды, Карла до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi.
Благодаря усилиям сестер Фенди и немецкого дизайнера Карла Лагерфельда дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды. В конце 90-х годов дом моды Fendi вошел в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy S.A), а Карла Фенди посвятила себя благотворительности, основав фонд своего имени, занимающийся поддержкой масштабных реставрационных проектов и развитием художественных традиций в искусстве, литературе, кино и моде, пишет РИА Новости.
Четвертая из пяти сестер Фенди, руководивших домом моды, Карла до последних дней жизни оставалась почетным президентом группы Fendi.
Благодаря усилиям сестер Фенди и немецкого дизайнера Карла Лагерфельда дом моды Fendi превратился в одного из мировых лидеров в области создания модной одежды. В конце 90-х годов дом моды Fendi вошел в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy S.A), а Карла Фенди посвятила себя благотворительности, основав фонд своего имени, занимающийся поддержкой масштабных реставрационных проектов и развитием художественных традиций в искусстве, литературе, кино и моде, пишет РИА Новости.
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