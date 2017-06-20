В США произошла перестрелка в здании суда

В результате стрельбы в здании суда в американском штате Теннесси пострадали двое полицейских.
Как сообщают американские СМИ, двое правоохранителей получили ранения в здании суда в округе Коффи (штат Теннесси).
Доставленный на слушания в суде неоднократно судимый 37-летний мужчина по имени Майкл Белл выхватил пистолет у одного из заместителей шерифа и открыл стрельбу.
Преступнику удалось скрыться, но спустя некоторое время он был обнаружен мертвым с пулевым ранением головы. СМИ предполагают, что речь идет о самоубийстве.
Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Медики сообщили, что они находятся в стабильном состоянии.
Доставленный на слушания в суде неоднократно судимый 37-летний мужчина по имени Майкл Белл выхватил пистолет у одного из заместителей шерифа и открыл стрельбу.
Преступнику удалось скрыться, но спустя некоторое время он был обнаружен мертвым с пулевым ранением головы. СМИ предполагают, что речь идет о самоубийстве.
Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Медики сообщили, что они находятся в стабильном состоянии.
Комментарии