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  • 20.06, 07:05

    В США произошла перестрелка в здании суда

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    В США произошла перестрелка в здании суда

    В США произошла перестрелка в здании суда

    В результате стрельбы в здании суда в американском штате Теннесси пострадали двое полицейских.

    Как сообщают американские СМИ, двое правоохранителей получили ранения в здании суда в округе Коффи (штат Теннесси).

    Доставленный на слушания в суде неоднократно судимый 37-летний мужчина по имени Майкл Белл выхватил пистолет у одного из заместителей шерифа и открыл стрельбу.

    Преступнику удалось скрыться, но спустя некоторое время он был обнаружен мертвым с пулевым ранением головы. СМИ предполагают, что речь идет о самоубийстве.

    Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Медики сообщили, что они находятся в стабильном состоянии.

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