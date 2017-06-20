В Сирии от авиаудара западной коалиции погибли 12 мирных жителей

Самолеты западной коалиции атаковали деревню на границе Ирака и Сирии, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.
Как передает сирийское национальное информагентство SANA, в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому поселку Телль-Шаер на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака погибли не менее 12 мирных жителей. Речь идет о членах одной семьи.
Сирийские СМИ также напоминают, что менее чем за 1 месяц в результате воздушных атак США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли более 200 мирных граждан.
объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это произошло после того, как в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии.
Сирийские СМИ также напоминают, что менее чем за 1 месяц в результате воздушных атак США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор погибли более 200 мирных граждан.
объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это произошло после того, как в воскресенье американский истребитель сбил самолет ВВС Сирии.
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