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  • 20.06, 05:35
    Запреты киевских властей привели к росту музыкального туризма. Белоруссия, Молдавия, Украина, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Запреты киевских властей привели к росту музыкального туризма

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    Запреты киевских властей привели к росту музыкального туризма

    Запреты киевских властей привели к росту музыкального туризма

      Кто устраивает тайные туры для украинцев на концерты невъездных в страну российских звезд? И как к этому относятся сами музыканты?

      Своей атакой на российских артистов Киев, похоже, положил начало новому виду туристического бизнеса на Украине. Принцип очень простой: если российский артист не может приехать к украинскому зрителю, значит, зрителя нужно доставить к артисту.

      Подобные автобусные туры в Кишинев, Минск, иногда и в Москву, на Украине очень популярны. Недавно из Одессы в Молдавию на концерт группы «Ленинград» отправили восемь автобусов с музыкальными туристами. Корреспондент НТВ
      Алексей Квашенкин убедился в том, что у любви к искусству границ быть не может, и что настоящим поклонникам законодательные запреты не указ.

      Организатор таких поездок киевлянка Ольга скрывает свое лицо: вроде и не занимается ничем противозаконным, но ее бизнес носит политический оттенок.

      С недавних пор на Украине понятие «„концертный тур“ приобрело местный колорит. Теперь в эти туры едут не только артисты, но и те, кто хочет их послушать. Автобусные поездки в Белоруссию или Молдавию на выступления российских звезд, ставших невъездными на Украину из-за выступлений в Крыму, можно назвать ноу-хау последнего времени.

      Ольга, организатор туров: Идея эта родилась в Одессе, но вся Украина поддержала. Они готовы выкладывать деньги, чтобы поехать и увидеть звезду».

      Уже десятки автобусов с украинскими поклонниками русских музыкантов успешно побывали на концертах Киркорова и Лепса в Минске, Шнура и «Би-2» в Кишиневе. Размер переплаты — полторы тысячи гривен. Но на что не пойдешь ради любимой группы.

      Ника, поклонница группы «Би-2»: «К сожалению, на данный момент в Одессе концерты их не проводятся, что очень печально. Приходится переплачивать за билет. Но так, как это одна из моих любимых команд, я не могла пропустить этот концерт, который оказался как всегда шикарным».

      Если так пойдет и дальше, намекает украинский политолог, на этот бизнес можно строить долгосрочные планы, ведь список запрещенных СБУ артистов становится только длиннее.

      Вячеслав Ковтун, украинский политолог: «Видно, что ситуация пошла если не вразнос, то в углубление. Эта позиция координируется и украинской властью, и общественностью. Я думаю, что говорить о перспективах прекращения такой ситуации очень сложно».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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