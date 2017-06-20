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  • 20.06, 04:03
    Эксперты объяснили истерию западных СМИ после заявления Минобороны. Минобороны РФ, Пентагон, США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты объяснили истерию западных СМИ после заявления Минобороны

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    Эксперты объяснили истерию западных СМИ после заявления Минобороны

    Эксперты объяснили истерию западных СМИ после заявления Минобороны

      Почему Россия прекратила взаимодействие с Пентагоном по Сирии? Что может произойти, если каждый американский самолет отныне считается «воздушной целью»?

      Десятки газет и журналов по всему миру в понедельник вышли с кричащими заголовками: «Россия угрожает отомстить США», «Москва обязуется взять на прицел самолеты и дроны коалиции к западу от Евфрата». Так иностранные журналисты отреагировали на заявление российских военных о том, что каждый американский самолет, после атаки сил коалиции на сирийский бомбардировщик, будет считаться «воздушной целью». Подробности в репортаже корреспондента НТВ Андрея Гордеева.

      После заявления Минобороны шум в западной прессе стоит невероятный. Реакция ведомства, действительно, жесткая. Военные прекращают обмениваться данными о полетах с американским командованием. Это делали ранее, чтобы избежать случайных инцидентов в небе.

      Больше того, ведомство предупредило: теперь каждый американский самолет в регионе будет считаться «воздушной целью». Их будут сопровождать средства ПВО России: наземные и воздушные. То есть, проще говоря, стоит им появиться в воздухе, как их тут же «возьмут на мушку». И вот это Западе восприняли, как прямое обещание уничтожать американские самолеты в сирийском небе. Так, разумеется, не будет. Но риски прямого столкновения, безусловно, возрастают в разы.

      Еще утром многим казалось, что сбитый самолет, это лишь эпизод большого сирийского конфликта, что он неспособен привести к серьезному кризису. Американская пресса комментировала историю очень сухо.

      Марк Найклз, обозреватель New York Post: «Как я понимаю, сирийский самолет бомбил позиции американских союзников. И американцы сбили сирийский истребитель. И всё. Это сигнал, который поймал Дамаск, я думаю».

      Но «ловить сигнал» теперь приходится в Вашингтоне. Там могли бы не заметить слова российских дипломатов об американской агрессии в Сирии, проигнорировать требования объективного расследования. Но каждый день летать в регионе, не координируя эти полеты с российскими военными, по меньшей мере, рискованно. Не случайно же стороны подписывали меморандум о предотвращении инцидентов в небе. Не просто так ведь открывали специальные каналы связи.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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