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  • 20.06, 04:03

    В США произошла утечка личных данных 80% избирателей страны

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    В США произошла утечка личных данных 80% избирателей страны

    В США произошла утечка личных данных 80% избирателей страны

    Информация и личные данные 200 миллионов американских избирателей находилась в открытом доступе в течение 14 дней.

    Как пишет газета The Hill,
    Аналитическая компания Deep Root Analytics, работавшая по контракту с Республиканской партией США, допустила утечку данных почти о 200 млн американских избирателей. В компании уже полностью признали свою вину.

    Заявление представителей компании Deep Root Analytics: Мы полностью признаем свою ответственность за сложившуюся ситуацию.

    Базу данных объемом 25 Тбайт в открытом доступе в облачном хранилище файлов компании Amazon обнаружил эксперт организации UpGuard Крис Викери. Он назвал это самой большой утечкой данных в своей практике.

    База данных содержит имена и адреса 198 млн американцев, это более половины населения США. Кроме того в базу внесены аналитические сведения о вероятной позиции указанных американцев по различным политическим вопросам.

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