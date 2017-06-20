В США произошла утечка личных данных 80% избирателей страны

Информация и личные данные 200 миллионов американских избирателей находилась в открытом доступе в течение 14 дней.
Как пишет газета The Hill,
Аналитическая компания Deep Root Analytics, работавшая по контракту с Республиканской партией США, допустила утечку данных почти о 200 млн американских избирателей. В компании уже полностью признали свою вину.
Заявление представителей компании Deep Root Analytics: Мы полностью признаем свою ответственность за сложившуюся ситуацию.
Базу данных объемом 25 Тбайт в открытом доступе в облачном хранилище файлов компании Amazon обнаружил эксперт организации UpGuard Крис Викери. Он назвал это самой большой утечкой данных в своей практике.
База данных содержит имена и адреса 198 млн американцев, это более половины населения США. Кроме того в базу внесены аналитические сведения о вероятной позиции указанных американцев по различным политическим вопросам.
Аналитическая компания Deep Root Analytics, работавшая по контракту с Республиканской партией США, допустила утечку данных почти о 200 млн американских избирателей. В компании уже полностью признали свою вину.
Заявление представителей компании Deep Root Analytics: Мы полностью признаем свою ответственность за сложившуюся ситуацию.
Базу данных объемом 25 Тбайт в открытом доступе в облачном хранилище файлов компании Amazon обнаружил эксперт организации UpGuard Крис Викери. Он назвал это самой большой утечкой данных в своей практике.
База данных содержит имена и адреса 198 млн американцев, это более половины населения США. Кроме того в базу внесены аналитические сведения о вероятной позиции указанных американцев по различным политическим вопросам.
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