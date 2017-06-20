В Италии полиция задержала мужчину, выдававшего себя за принца

Принц Черногории рассказал журналистам телеканала НТВ, почему в Италии его считают аферистом.
Полиция Италии задержала 56-летнего мужчину, который выдавал себя за наследного принца Черногории и Сербии. Особенно сердиты на него оказались представительницы слабого пола.
Одни из них уверяют, что он «по-благородному капризен», но ведь принцу простительно. Другие утверждают, хоть он и выглядит пожилым, но очень обаятельный. Да и какая дама не растает перед мужчиной, который представляется принцем.
Стефан Чернетич: «Меня зовут Стефан Чернетич, наследственный принц Черногории и Македонии. Моя семья самая древняя в Черногории. Наша фамилия как раз и дала имя Черногории».
Чернетич не может сказать «нет», когда ему оказывают любезности или дарят подарки. На одном из приемов он выражает признательности стилисту за подаренные ему костюмы. На другом в благодарность за статьи о нем дарит титул известной журналистке.
Рассыпаясь в благодарностях к влиятельным людям он заставил преклонить колено даже Памелу Андерсон, которую он сделал графиней.
Недавно полиция Италии затеяла с ним разбирательство. Чернетич, покидая отель в Риме, велел отправить счет за его пребывание в посольство Македонии. Но там заявили, что о такой дипломатической персоне никогда не слышали.
А еще принц проводил якобы официальные встречи с мэрами итальянских городов, обещал католической церкви вернуть хранящиеся в черногорских музеях иконы и раздавал дипломатические паспорта с гербом Черногории.
Журналисты телеканала НТВ связались со Стефаном Чернетичем и задали ему вопросы о его титуле.
Стефан Чернетич: «Я принц Черногории, потому что в Черногории у нас две королевских семьи. Надо сказать правду, мой титул это не привилегия. Теперь это не привилегия, это просто традиция, семейная традиция, которая я очень горжусь.
Проблема в том, что правительство Черногории со своими шпионами и секретной службой и глава другого королевского дома подали жалобу в полицию, в которой говорилось, что я якобы называю себя послом Черногории. Вот почему полиция возбудила какие-то дела. Они хотели разрушить мою репутацию».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Одни из них уверяют, что он «по-благородному капризен», но ведь принцу простительно. Другие утверждают, хоть он и выглядит пожилым, но очень обаятельный. Да и какая дама не растает перед мужчиной, который представляется принцем.
Стефан Чернетич: «Меня зовут Стефан Чернетич, наследственный принц Черногории и Македонии. Моя семья самая древняя в Черногории. Наша фамилия как раз и дала имя Черногории».
Чернетич не может сказать «нет», когда ему оказывают любезности или дарят подарки. На одном из приемов он выражает признательности стилисту за подаренные ему костюмы. На другом в благодарность за статьи о нем дарит титул известной журналистке.
Рассыпаясь в благодарностях к влиятельным людям он заставил преклонить колено даже Памелу Андерсон, которую он сделал графиней.
Недавно полиция Италии затеяла с ним разбирательство. Чернетич, покидая отель в Риме, велел отправить счет за его пребывание в посольство Македонии. Но там заявили, что о такой дипломатической персоне никогда не слышали.
А еще принц проводил якобы официальные встречи с мэрами итальянских городов, обещал католической церкви вернуть хранящиеся в черногорских музеях иконы и раздавал дипломатические паспорта с гербом Черногории.
Журналисты телеканала НТВ связались со Стефаном Чернетичем и задали ему вопросы о его титуле.
Стефан Чернетич: «Я принц Черногории, потому что в Черногории у нас две королевских семьи. Надо сказать правду, мой титул это не привилегия. Теперь это не привилегия, это просто традиция, семейная традиция, которая я очень горжусь.
Проблема в том, что правительство Черногории со своими шпионами и секретной службой и глава другого королевского дома подали жалобу в полицию, в которой говорилось, что я якобы называю себя послом Черногории. Вот почему полиция возбудила какие-то дела. Они хотели разрушить мою репутацию».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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