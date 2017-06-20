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  • 20.06, 02:33
    Что нужно для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями: расследование НТВ. Путин, болезни, врачи, онкологические заболевания, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Что нужно для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями: расследование НТВ

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    Что нужно для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями: расследование НТВ

    Что нужно для успешной борьбы с онкологическими заболеваниями: расследование НТВ

      В понедельник в Москву доставили Дарью Старикову — 24-летнюю жительницу города Апатиты Мурманской области, которая дозвонилась в программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» и пожаловалась на местных медиков.

      Долгое время Дашу лечили от остеохондроза и лишь после того как измученная болями девушка обратилась за помощью к мурманским врачам, ей поставили страшный диагноз: рак в четвертой стадии. Сейчас спасти девушку попытаются лучшие онкологи страны. Теперь на ее страничке в соцсетях сотни незнакомых ей людей предлагают свою помощь: просят номер карты для перевода денег, советуют, куда обратиться, где достать необходимые лекарства. А еще благодарят за мужество, за этот крик о помощи, в которой так нуждаются тысячи человек по всей стране. Ежегодно в России онкологические заболевания диагностируют у 500 тысяч человек. 100 тысяч из них умирают в первый год после начала лечения. И причина, как и у Даши, слишком поздняя диагностика.

      Министр здравоохранения Вероника Скворцова пообещала, что в Минздраве создадут специальную группу, которая займется всеми медицинскими жалобами людей, обратившихся к Путину на прямую линию. Удастся ли им помочь и получится ли в дальнейшем избежать того, что случилось с Дарьей Стариковой? Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.

      Спецборт МЧС, доставивший Дарью Старикову в Москву, называют «летающей клиникой». Это мощный медицинский модуль, кардиомониторы, аппарат искусственного дыхания и высококлассные врачи. Их переживания о том, как девушка перенесет полет, к счастью, не подтвердились.

      Галина Алексеева, заместитель директора по лечебной работе Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ: «Состояние у нее стабильное, перенесла транспортировку очень хорошо. Улыбается».

      Еще пять дней назад она даже и не мечтала о таком. Смертельный диагноз — рак четвертой стадии — отнял у нее веру в жизнь. Обратиться к президенту Даша согласилась не ради себя. Она рассказала о закрытых в ее городе роддоме, хирургическом и кардиологическом отделениях.

      После «Прямой линии» следователи возбудили уголовное дело против мурманских врачей, за то, что они лечили девушку от остеохондроза, не распознав реальную страшную болезнь. Врачей обвиняют в халатности.

      Подобная история произошла и в Ярославле, где врачи считали боли в коленке 10-летнего Антона Давыдова обычными возрастными изменениями, мол, «мальчик растет». Оказалось, что у него саркома Юинга — злокачественная опухоль, которая поражает кости.

      Оксана Давыдова, мама Антона Давыдова: «Нам выписали мазь, и мы ей мазали. У него состояние очень редко ухудшилось. Позже выяснилось, что эта мазь была вообще противопоказана».

      По словам председателя исполнительного комитета «Движения против рака» Николая Дронова, в этой ситуации помог бы национальный план по борьбе с онкологией, о чем давно говорят врачи.

      Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД «движение против рака»: «Важно, чтобы врачи-терапевты, врачи смежных специальностей, когда к ним приходит пациент с такой проблемой, или с подозрением хотя бы малейшим, имели возможность незамедлительно отправить этого пациента к специалисту».

      Подобный план есть, например, в Белоруссии. И теперь даже Всемирная организация здравоохранения ставит ее в пример другим странам, особенно белорусскую систему ранней диагностики.

      Виктор Кохнюк, заместитель директора РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова: «Система ранней диагностики представляет собой короткое время, которое позволяет обследовать пациента, если у него есть какие-либо жалобы по состоянию здоровья, и он пришел в поликлинику по месту жительства. Такое обследование за короткое время позволяет выявить, если они имеются, злокачественные опухоли и отправить пациента для лечения в специализированное учреждение».

      Это система фактически добровольно-принудительная: хочешь — не хочешь, а проверяться надо… В России же никто никого не заставляет. Многие люди надеются на «авось пронесет», а медицинская бюрократия съедает драгоценное время.

      Владимир Филимонов, врач-онколог: «Чтобы попасть к онкологу, нужно обратиться к терапевту. А терапевт не может отправить его к онкологу. Терапевт должен дать ему направления на необходимые обследования, анализы. И на основании их, когда подойдет очередь, и он их сделает, уже отправлять к онкологу».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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