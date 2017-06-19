На Ставрополье 2 человека погибли в ДТП с участием бензовоза

В управлении полиции сообщили подробности
дорожно-транспортного происшествия в Изобильненском районе Ставропольского края.
По сведениям ТАСС, авария произошла в 22:40 по московскому времени на 38 километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровское — Красногвардейское.
Сообщение пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю: «Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 при обгоне „Нивы“ нарушил безопасный боковой интервал и допустил с ней касательное столкновение. После этого ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF (бензовоз с прицепом). Возгорания не произошло».
В результате аварии погибли два человека, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Ведется расследование причин автокатастрофы.
Сообщение пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю: «Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 при обгоне „Нивы“ нарушил безопасный боковой интервал и допустил с ней касательное столкновение. После этого ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF (бензовоз с прицепом). Возгорания не произошло».
В результате аварии погибли два человека, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Ведется расследование причин автокатастрофы.
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