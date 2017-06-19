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  • 20.06, 01:02

    На Ставрополье 2 человека погибли в ДТП с участием бензовоза

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    На Ставрополье 2 человека погибли в ДТП с участием бензовоза

    На Ставрополье 2 человека погибли в ДТП с участием бензовоза

    В управлении полиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Изобильненском районе Ставропольского края.

    По сведениям ТАСС, авария произошла в 22:40 по московскому времени на 38 километре автодороги Ставрополь — Изобильный — Новоалександровское — Красногвардейское.

    Сообщение пресс-службы УГИБДД по Ставропольскому краю: «Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 при обгоне „Нивы“ нарушил безопасный боковой интервал и допустил с ней касательное столкновение. После этого ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF (бензовоз с прицепом). Возгорания не произошло».

    В результате аварии погибли два человека, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Ведется расследование причин автокатастрофы.

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