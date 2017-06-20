Девочка рассказала о столкновении поездов на Курском вокзале

В понедельник днем на Курском вокзале столкнулись скоростной поезд «Стриж» и электричка. Все произошло в момент, когда один состав только отъезжал от станции и еще не успел набрать скорость, а второй как раз тормозил. Только благодаря этому авария обошлась без жертв.
Следователи еще только разбираются в том, как все-таки случилась авария. По предварительным данным, из-за неисправности стрелочного перевода, вагон электрички, следовавшей в Щербинку, сошел с рельсов и зацепил скоростной поезд «Нижний Новгород — Москва».
В двух столкнувшихся составах ехали около шестисот человек, пострадали 4 человека. У них ушибы, госпитализация не потребовалась.
Остальные пассажиры, особенно самые маленькие, отделались испугом.
Ксения Быкова, пассажир: «Когда было столкновение поезда было, у меня было такое чувство, что это землетрясение. Я заплакала и сказала: „Всё, больше не буду ездить на поездах, не буду летать на самолетах. Буду или ездить на машине, или безвылазно сидеть в Нижнем Новгороде“».
Напомним, днем 19 июня на Курском вокзале скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электропоездом. Поезда получили серьезные повреждения, 2 вагона сошли с рельсов. Сначала было известно о троих пострадавших, а вечером еще один человек обратился к врачам в Подольске с жалобами на ушибы.
причиной происшествия стал отказ стрелочного перевода на путях. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», ведется расследование причин происшествия.
В двух столкнувшихся составах ехали около шестисот человек, пострадали 4 человека. У них ушибы, госпитализация не потребовалась.
Остальные пассажиры, особенно самые маленькие, отделались испугом.
Ксения Быкова, пассажир: «Когда было столкновение поезда было, у меня было такое чувство, что это землетрясение. Я заплакала и сказала: „Всё, больше не буду ездить на поездах, не буду летать на самолетах. Буду или ездить на машине, или безвылазно сидеть в Нижнем Новгороде“».
Напомним, днем 19 июня на Курском вокзале скоростной поезд «Стриж» столкнулся с электропоездом. Поезда получили серьезные повреждения, 2 вагона сошли с рельсов. Сначала было известно о троих пострадавших, а вечером еще один человек обратился к врачам в Подольске с жалобами на ушибы.
причиной происшествия стал отказ стрелочного перевода на путях. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», ведется расследование причин происшествия.
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