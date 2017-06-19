В США подросток ограбил оружейный магазин и вызвал большой переполох

В американском штате Массачусетс район торгового центра несколько часов был оцеплен
из-за ограбления оружейного магазина.
Как сообщает The Boston Globe, район торгового центра в американском городе Сагусе был оцеплен полицейским спецназом на протяжении шести часов. Все это время полиция предполагала, что грабитель, совершивший налет на оружейный магазин, находится в здании торгового центра, где произошло преступление.
Часть улиц была оцеплена, полиция сообщила, что проводит спецоперацию по задержанию вооруженного и чрезвычайно опасного преступника.
Позже выяснилось, что ограбление совершил 16-летний подросток, житель города Эверетт, который скрылся сразу после совершения преступления. Подозреваемый был задержан по своему домашнему адресу. Сейчас полиция устанавливает, какими мотивами подросток руководствовался при ограблении оружейного магазина.
Часть улиц была оцеплена, полиция сообщила, что проводит спецоперацию по задержанию вооруженного и чрезвычайно опасного преступника.
Позже выяснилось, что ограбление совершил 16-летний подросток, житель города Эверетт, который скрылся сразу после совершения преступления. Подозреваемый был задержан по своему домашнему адресу. Сейчас полиция устанавливает, какими мотивами подросток руководствовался при ограблении оружейного магазина.
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