Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 23:31
    В США подросток ограбил оружейный магазин и вызвал большой переполох. США, дети и подростки, кражи и ограбления, оружие, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США подросток ограбил оружейный магазин и вызвал большой переполох

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    В США подросток ограбил оружейный магазин и вызвал большой переполох

    В США подросток ограбил оружейный магазин и вызвал большой переполох

      В американском штате Массачусетс район торгового центра несколько часов был оцеплен из-за ограбления оружейного магазина.

      Как сообщает The Boston Globe, район торгового центра в американском городе Сагусе был оцеплен полицейским спецназом на протяжении шести часов. Все это время полиция предполагала, что грабитель, совершивший налет на оружейный магазин, находится в здании торгового центра, где произошло преступление.

      Часть улиц была оцеплена, полиция сообщила, что проводит спецоперацию по задержанию вооруженного и чрезвычайно опасного преступника.

      Позже выяснилось, что ограбление совершил 16-летний подросток, житель города Эверетт, который скрылся сразу после совершения преступления. Подозреваемый был задержан по своему домашнему адресу. Сейчас полиция устанавливает, какими мотивами подросток руководствовался при ограблении оружейного магазина.

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