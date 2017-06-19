Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 23:31

    Полиция 5 лет искала сицилийца и арестовала его в шкафу бывшей жены

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    Полиция 5 лет искала сицилийца и арестовала его в шкафу бывшей жены

    Полиция 5 лет искала сицилийца и арестовала его в шкафу бывшей жены

    Итальянца, который 5 лет скрывался от наказания за незаконное ношение оружия, арестовали в квартире бывшей супруги. Преступник прятался в шкафу.

    Как сообщает «Интерфакс», итальянская полиция задержала разыскиваемого с 2012 года жителя Сицилии, который должен был отбывать наказание за незаконное ношение оружия. Однако, тогда мужчина скрылся.

    Полиция разыскивала его в течение пяти лет, взяв под наблюдение дома, где проживали его родственники. Выяснилось, что мужчина скрывался от ареста за границей Италии, а также в пригородах Рима.

    Преступник был задержан, когда решил навестить бывшую супругу в городе Остия, пригороде Рима. Полиция ворвалась в дом и устроила обыск. Преступника обнаружили, прячущимся в стенном шкафу.

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