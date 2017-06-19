Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 23:32

    Участники квеста в Ростове-на-Дону пожаловались на избивших их «маньяков»

    1 комментарий

    Участники квеста в Ростове-на-Дону пожаловались на избивших их «маньяков»

    Участники квеста в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> пожаловались на избивших их «маньяков»

    Молодой человек и четыре девушки пострадали от рук актеров, исполнявших роли маньяков в квесте «Музей страха» в Ростове-на-Дону.

    Квест должен быть бесконтактным, однако артисты в костюмах клоуна и Фредди Крюгера слишком увлеклись. Сначала они ударили одну из участник квеста в пах, а ее подруге досталось электрошокером. Еще одной девушке попали железной дверью по голове.

    Кроме того, по сюжету актеры должны были похитить одну из участниц и спрятать ее в комнате. Актеры силой утащили девушку, выкрикивая при этом нецензурные ругательства. А молодого человека, принимавшего участие в квесте, повалились на пол и отбросили в сторону. Через несколько дней он узнал, что артисты сломали ему ребро, сообщают местные СМИ.

    Сейчас информацию об избиении участников развлечения проверяет полиция. А организатор сообщил, что никаких жалоб от команды после квеста не было, подчеркнув при этом, что участников «толком никто не трогал», передает РИА Новости.

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