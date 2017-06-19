Участники квеста в Ростове-на-Дону пожаловались на избивших их «маньяков»

Молодой человек и четыре девушки пострадали от рук актеров, исполнявших роли маньяков в квесте «Музей страха» в
Ростове-на-Дону.
Квест должен быть бесконтактным, однако артисты в костюмах клоуна и Фредди Крюгера слишком увлеклись. Сначала они ударили одну из участник квеста в пах, а ее подруге досталось электрошокером. Еще одной девушке попали железной дверью по голове.
Кроме того, по сюжету актеры должны были похитить одну из участниц и спрятать ее в комнате. Актеры силой утащили девушку, выкрикивая при этом нецензурные ругательства. А молодого человека, принимавшего участие в квесте, повалились на пол и отбросили в сторону. Через несколько дней он узнал, что артисты сломали ему ребро, сообщают местные СМИ.
Сейчас информацию об избиении участников развлечения проверяет полиция. А организатор сообщил, что никаких жалоб от команды после квеста не было, подчеркнув при этом, что участников «толком никто не трогал», передает РИА Новости.
Кроме того, по сюжету актеры должны были похитить одну из участниц и спрятать ее в комнате. Актеры силой утащили девушку, выкрикивая при этом нецензурные ругательства. А молодого человека, принимавшего участие в квесте, повалились на пол и отбросили в сторону. Через несколько дней он узнал, что артисты сломали ему ребро, сообщают местные СМИ.
Сейчас информацию об избиении участников развлечения проверяет полиция. А организатор сообщил, что никаких жалоб от команды после квеста не было, подчеркнув при этом, что участников «толком никто не трогал», передает РИА Новости.
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