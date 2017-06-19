Пентагон заявил, что удары коалиции США в Сирии легитимны

В заявлении американского военного ведомства говорится, что удары коалиции по силам, поддерживающим сирийское правительство, легитимны и ведутся с целью самообороны.
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что у России и США общий враг, поэтому США подключит военных и дипломатов, чтобы восстановить канал связи с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии.
В воскресенье американский истребитель сбил самолет сирийских войск недалеко от города Ракка. Западные СМИ утверждают, что сирийский Су-22 разбомбил позиции США в этом районе, но Министерство обороны России не подтверждает эту информацию.
заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
В воскресенье американский истребитель сбил самолет сирийских войск недалеко от города Ракка. Западные СМИ утверждают, что сирийский Су-22 разбомбил позиции США в этом районе, но Министерство обороны России не подтверждает эту информацию.
заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
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