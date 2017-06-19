В организме скончавшейся Кэрри Фишер нашли следы кокаина и героина

Эксперты установили, что актриса Кэрри Фишер перед смертью в 2016 году принимала наркотики.
В организме артистки во время токсикологической экспертизы были обнаружены следы сразу нескольких наркотиков, в том числе кокаина, экстази и героина.
По данным специалистов, кокаин актриса приняла не ранее, чем за три дня до смерти. Когда именно Фишер приняла другие наркотики, установлено не было, передает TMZ.
При этом эксперты не смогли сказать, повлияли ли наркотики на здоровье актрисы и стали ли они причиной ее смерти.
после обширного сердечного приступа, который случился у нее на борту самолета, направлявшегося из Лондона в Лос-Анджелес.
По официальным данным, причиной смерти Кэрри Фишер стал синдром обструктивного апноэ во сне, то есть временная остановка дыхания, и «неопределенные факторы».
По данным специалистов, кокаин актриса приняла не ранее, чем за три дня до смерти. Когда именно Фишер приняла другие наркотики, установлено не было, передает TMZ.
При этом эксперты не смогли сказать, повлияли ли наркотики на здоровье актрисы и стали ли они причиной ее смерти.
после обширного сердечного приступа, который случился у нее на борту самолета, направлявшегося из Лондона в Лос-Анджелес.
По официальным данным, причиной смерти Кэрри Фишер стал синдром обструктивного апноэ во сне, то есть временная остановка дыхания, и «неопределенные факторы».
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни в возрасте 60 лет.Posted by НТВ on Tuesday, December 27, 2016
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