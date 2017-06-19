Северную столицу ожидают ветер и дожди

На Петербург надвигается непогода.

20 июня в городе на Неве ожидаются ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, ветер может усилиться до 18 метров в секунду.



При этом заметно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до плюс 10 градусов, а днем будет не выше 16-ти. Грозы обещают и в некоторых районах Ленинградской области. Там также возможно усиление ветра.



В Волхове, по словам очевидцев, сегодня уже прошел град. Из-за непогоды в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Ветреная и дождливая погода сохранится ближайшие дни.