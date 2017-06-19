Майор Соколов. Игра без правил
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Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00
    Северную столицу ожидают ветер и дожди. Санкт-Петербург, лето, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Северную столицу ожидают ветер и дожди

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    Северную столицу ожидают ветер и дожди

    Северную столицу ожидают ветер и дожди

      На Петербург надвигается непогода.

      20 июня в городе на Неве ожидаются ливни и грозы. По прогнозам синоптиков, ветер может усилиться до 18 метров в секунду.

      При этом заметно похолодает. Ночью температура воздуха опустится до плюс 10 градусов, а днем будет не выше 16-ти. Грозы обещают и в некоторых районах Ленинградской области. Там также возможно усиление ветра.

      В Волхове, по словам очевидцев, сегодня уже прошел град. Из-за непогоды в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Ветреная и дождливая погода сохранится ближайшие дни.

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