Майор Соколов. Игра без правил
ТВ-Эфир
Майор Соколов. Игра без правил
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 22:00

    Французское правительство ушло в отставку

    комментировать

    Французское правительство ушло в отставку

    Французское правительство ушло в отставку

    Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов.

    Как сообщили в Елисейском дворце, президент Эмманюэль Макрон принял отставку кабинета министров, передает ТАСС.

    Напомним, накануне, 18 июня, во Франции прошел второй тур парламентских выборов. По результатам голосования сторонники Эммануэля Макрона из движения «Вперед, республика» получили абсолютное большинство. Выборы прошли при феноменально низкой явке — не голосовать решили 57% французов.

    Отставка правительства после парламентских выборов — негласная политическая традиция во Франции, которая не закреплена в законодательстве. В ближайшее время будет сформирован новый кабмин. Серьезных перестановок в правительстве не ожидается.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru