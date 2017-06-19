Французское правительство ушло в отставку

Правительство Франции ушло в отставку по итогам парламентских выборов.
Как сообщили в Елисейском дворце, президент Эмманюэль Макрон принял отставку кабинета министров, передает ТАСС.
Напомним, накануне, 18 июня, во Франции прошел второй тур парламентских выборов. По результатам голосования сторонники Эммануэля Макрона из движения «Вперед, республика» получили абсолютное большинство. Выборы прошли при феноменально низкой явке — не голосовать решили 57% французов.
Напомним, накануне, 18 июня, во Франции прошел второй тур парламентских выборов. По результатам голосования сторонники Эммануэля Макрона из движения «Вперед, республика» получили абсолютное большинство. Выборы прошли при феноменально низкой явке — не голосовать решили 57% французов.
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