В Петербурге мост Кадырова стал Ахматовским лишь на несколько часов

Петербуржцы так и не смогли примириться с мостом Кадырова.
Спустя год после присвоения переправе через Дудергофский канал имени первого президента Чечни ее название не дает покоя жителям города.
В резонансном споре основным аргументом активистов стало то, что Ахмат Кадыров не имеет прямого отношения к Петербургу. И накануне неизвестные вновь самостоятельно переименовали мост.
На перилах появились огромные картонные буквы, складывающиеся в надпись «Ахматовский». Также там разместили изображение профиля известной поэтессы. По словам очевидцев, инсталляция продержалась на мосту лишь несколько часов, затем была разрушена. Однако фотографии сохранились в социальных сетях.
В резонансном споре основным аргументом активистов стало то, что Ахмат Кадыров не имеет прямого отношения к Петербургу. И накануне неизвестные вновь самостоятельно переименовали мост.
На перилах появились огромные картонные буквы, складывающиеся в надпись «Ахматовский». Также там разместили изображение профиля известной поэтессы. По словам очевидцев, инсталляция продержалась на мосту лишь несколько часов, затем была разрушена. Однако фотографии сохранились в социальных сетях.
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