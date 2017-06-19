Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00
    В Петербурге мост Кадырова стал Ахматовским лишь на несколько часов. Санкт-Петербург, география и топонимика, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге мост Кадырова стал Ахматовским лишь на несколько часов

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    В Петербурге мост Кадырова стал Ахматовским лишь на несколько часов

    В Петербурге мост Кадырова стал Ахматовским лишь на несколько часов

      Петербуржцы так и не смогли примириться с мостом Кадырова.

      Спустя год после присвоения переправе через Дудергофский канал имени первого президента Чечни ее название не дает покоя жителям города.

      В резонансном споре основным аргументом активистов стало то, что Ахмат Кадыров не имеет прямого отношения к Петербургу. И накануне неизвестные вновь самостоятельно переименовали мост.

      На перилах появились огромные картонные буквы, складывающиеся в надпись «Ахматовский». Также там разместили изображение профиля известной поэтессы. По словам очевидцев, инсталляция продержалась на мосту лишь несколько часов, затем была разрушена. Однако фотографии сохранились в социальных сетях.

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