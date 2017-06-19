На атомной станции во Франции вспыхнул пожар

Пожар произошел на АЭС «Бюже» на
юго-востоке Франции.
Огонь вспыхнул на крыше одного из энергоблоков.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщает Franceinfo, угрозы радиационного заражения нет.
АЭС «Бюже» находится в департаменте Эн в 46 км на восток от Лиона.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.
Как сообщает Franceinfo, угрозы радиационного заражения нет.
АЭС «Бюже» находится в департаменте Эн в 46 км на восток от Лиона.
Комментарии