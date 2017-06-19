Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00

    На атомной станции во Франции вспыхнул пожар

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    На атомной станции во Франции вспыхнул пожар

    На атомной станции во Франции вспыхнул пожар

    Пожар произошел на АЭС «Бюже» на юго-востоке Франции.

    Огонь вспыхнул на крыше одного из энергоблоков.

    На место ЧП оперативно прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Как сообщает Franceinfo, угрозы радиационного заражения нет.

    АЭС «Бюже» находится в департаменте Эн в 46 км на восток от Лиона.

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