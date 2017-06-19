Родные, друзья и поклонники проводили Алексея Баталова в последний путь

Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни: памяти любимого актера — галерея его самых ярких образов в кино. Опубликовано НТВ 15 июня 2017 г.

В зале Дома кино собрались самые преданные поклонники, верные друзья и коллеги. Которые сегодня — так случилось — говорили за него. И только про него., народный артист России, кинорежиссер: «Мы прощаемся не только с Алексеем Владимировичем Баталовым, конечно. Мы прощаемся с великим кинематографом, к которому мы имели честь принадлежать немного. Спасибо, Алексей Владимирович. Прощайте».Несмотря на утро понедельника, несмотря на внезапные проливные дожди, поклониться таланту пришли зрители самых разных возрастов. Очередь у Дома кино растянулась на квартал.Коллеги со сцены будут удивляться — как он, выросший в семье театралов, обожавший поэзию, лично знавший Анну Ахматову, блестяще исполнял обычных работяг, шоферов, оставаясь при этом самим собой? Несколько десятилетий его главной ролью, незаметной для зрителей, была роль отца. Дочка Маша появилась на свет с диагнозом детский церебральный паралич. Сегодня Мария пишет стихи и театральную критику.Подробности — в репортаже