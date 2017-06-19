США заявили о желании продолжать сотрудничество с Россией по Сирии

Вашингтон намерен задействовать военных и дипломатов, чтобы восстановить канал связи с Россией по предотвращению инцидентов в Сирии.
Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. По его словам, линия связи между военными США и РФ эффективна, и утром в понедельник она еще действовала.
В ответ на мнение, высказанное на заседании Национального пресс-клуба, о том, что Россия фактически объявила третью мировую войну, Джозеф Данфорд предостерег присутствующих от «использования гипербол».
Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов: «Произошел инцидент, мы должны работать по этому инциденту. Это требует некоторой вовлеченности дипломатов и военных».
приостановило действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это произошло после того, как в воскресенье американский истребитель сбил самолет сирийских ВВС. Российское военное ведомство сообщило, что при атаке на сирийский Су-22 командование коалиции не воспользовалось каналом связи и не предупредило о своих действиях, хотя в воздухе были российские самолеты.
В ответ на мнение, высказанное на заседании Национального пресс-клуба, о том, что Россия фактически объявила третью мировую войну, Джозеф Данфорд предостерег присутствующих от «использования гипербол».
Джозеф Данфорд, глава Объединенного комитета начальников штабов: «Произошел инцидент, мы должны работать по этому инциденту. Это требует некоторой вовлеченности дипломатов и военных».
приостановило действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это произошло после того, как в воскресенье американский истребитель сбил самолет сирийских ВВС. Российское военное ведомство сообщило, что при атаке на сирийский Су-22 командование коалиции не воспользовалось каналом связи и не предупредило о своих действиях, хотя в воздухе были российские самолеты.
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