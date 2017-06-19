Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 22:00
    В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео. ДТП, Калининград, пешеходы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео

    1 комментарий
    В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео

    В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео

    В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео
    • Фото: Безопасный Город /youtube.com

      • В Калининграде машина скорой помощи сбила и протащила пешехода около 10 метров.

      ДТП произошло сегодня днем на улице Шевченко. Неотложка переехала пешехода, который перебегал дорогу по переходу. В момент аварии спецсигналы скорой включены не были.

      Достать мужчину из-под машины помогли прохожие. Пешехода загрузили в скорую и увезли. Пока точной информации о состоянии пострадавшего нет.

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