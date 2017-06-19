В Калининграде скорая переехала пешехода на «зебре»: видео

В Калининграде машина скорой помощи сбила и протащила пешехода около 10 метров.

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ДТП произошло сегодня днем на улице Шевченко. Неотложка переехала пешехода, который перебегал дорогу по переходу. В момент аварии спецсигналы скорой включены не были.



Достать мужчину из-под машины помогли прохожие. Пешехода загрузили в скорую и увезли. Пока точной информации о состоянии пострадавшего нет.