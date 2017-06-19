Майор Соколов. Игра без правил
ТВ-Эфир
Майор Соколов. Игра без правил
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 20:29
    В Госдуме обсудили запрет на обход заблокированных сайтов. Google, YouTube, Госдума, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Госдуме обсудили запрет на обход заблокированных сайтов

    комментировать

    В Госдуме обсудили запрет на обход заблокированных сайтов

    В Госдуме обсудили запрет на обход заблокированных сайтов

      Проблемы информационной безопасности обсуждались сегодня в Госдуме.

      В центре внимания депутатов оказался новый законопроект о запрете в России сервисов, позволяющих просматривать заблокированные сайты в Интернете. Документ был внесен в нижнюю палату около недели назад представителями сразу трех фракций.

      Предлагается, в частности, обязать поисковые системы удалять ссылки на запрещенные веб-сайты, а также отменить реестр блогеров. Сейчас Роскомнадзору предписано регистрировать тех блогеров, чья аудитория составляет более трех тысяч пользователей в сутки. По мнению главы ведомства Александра Жарова, этот закон уже устарел.

      Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции».

      И сегодня же Google объявил о том, что ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTube. Как сообщили в корпорации, весь контент, который может хоть как-то предназначаться для вербовки потенциальных террористов, будет тут же уничтожаться. Для этого компания намерена обновить свои программы по автоматическому поиску таких записей и их удалению.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru