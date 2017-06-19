В Госдуме обсудили запрет на обход заблокированных сайтов

Проблемы информационной безопасности обсуждались сегодня в Госдуме.
В центре внимания депутатов оказался новый законопроект о запрете в России сервисов, позволяющих просматривать заблокированные сайты в Интернете. Документ был внесен в нижнюю палату около недели назад представителями сразу трех фракций.
Предлагается, в частности, обязать поисковые системы удалять ссылки на запрещенные веб-сайты, а также отменить реестр блогеров. Сейчас Роскомнадзору предписано регистрировать тех блогеров, чья аудитория составляет более трех тысяч пользователей в сутки. По мнению главы ведомства Александра Жарова, этот закон уже устарел.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции».
И сегодня же Google объявил о том, что ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTube. Как сообщили в корпорации, весь контент, который может хоть как-то предназначаться для вербовки потенциальных террористов, будет тут же уничтожаться. Для этого компания намерена обновить свои программы по автоматическому поиску таких записей и их удалению.
Предлагается, в частности, обязать поисковые системы удалять ссылки на запрещенные веб-сайты, а также отменить реестр блогеров. Сейчас Роскомнадзору предписано регистрировать тех блогеров, чья аудитория составляет более трех тысяч пользователей в сутки. По мнению главы ведомства Александра Жарова, этот закон уже устарел.
Александр Жаров, глава Роскомнадзора: «Дело в том, что сеть Интернет быстро эволюционирует, и не всегда законы остаются такими же эффективными, какими были в момент их принятия, и правоприменение доказывает, что законы требуют коррекции».
И сегодня же Google объявил о том, что ужесточает борьбу с распространением экстремистских видео на YouTube. Как сообщили в корпорации, весь контент, который может хоть как-то предназначаться для вербовки потенциальных террористов, будет тут же уничтожаться. Для этого компания намерена обновить свои программы по автоматическому поиску таких записей и их удалению.
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