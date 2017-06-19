Пензенский губернатор уволил чиновников за посещение сайтов с «сомнительными девушками»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отправил в отставку нескольких чиновников регионального правительства, занимавшихся в рабочее время изучением сомнительных сайтов.
Глава региона подчеркнул, что на рабочем месте надо заниматься своими прямыми обязанностями. Чиновники же, которые вместо этого занимаются просмотром сайтов сомнительного содержания, просто занимают места тех, кто действительно хочет работать.
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Люди, которые заходят в Интернет в рабочее время вместо своей непосредственной работы, не нужны. У нас в Интернет „упали“, и по этим сайтам (ходят) непонятно каким, где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще. Вообще позор».
Также губернатор поручил руководителям региональных ведомств и подразделений усилить контроль за тем, чем их подчиненные занимаются в рабочее время, передает PenzaNews.
Сколько чиновников лишились своих постов, не уточняется.
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Люди, которые заходят в Интернет в рабочее время вместо своей непосредственной работы, не нужны. У нас в Интернет „упали“, и по этим сайтам (ходят) непонятно каким, где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще. Вообще позор».
Также губернатор поручил руководителям региональных ведомств и подразделений усилить контроль за тем, чем их подчиненные занимаются в рабочее время, передает PenzaNews.
Сколько чиновников лишились своих постов, не уточняется.
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