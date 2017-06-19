Ладожский нерпенок променял дикую природу на центр реабилитации

Прожив больше месяца в Ладожском озере, Крошик вернулся к людям. Похоже, зверь абсолютно счастлив.
Нерпенок Крошик вернулся в петербургский центр реабилитации ластоногих. Он провел в свободном плавании месяц, но так и не смог отвыкнуть от человека. Четыре недели вольной жизни для ладожского зверя выдались насыщенными.
Судя по многочисленным фотографиям в социальных сетях, не все люди так активно проводят отпуск. Крошик познакомился с огромным количеством туристов, побывал в детском лагере, прокатился на катере, своровал из лодки рыбу и даже укусил кого-то. Но чаще всего вел себя как домашний кот.
В итоге Крошик окончательно сдался человеку и даже разрешил отвезти себя в Репино, где два года прожил под присмотром зоологов. Специалисты говорят, что он несильно сбавил в весе, а значит научился самостоятельно добывать еду.
Тем не менее, вернувшись в центр, зверь сразу потребовал рыбы, а после ужина уснул на любимом полотенце и сейчас продолжает восстанавливаться после приключений.
Судя по многочисленным фотографиям в социальных сетях, не все люди так активно проводят отпуск. Крошик познакомился с огромным количеством туристов, побывал в детском лагере, прокатился на катере, своровал из лодки рыбу и даже укусил кого-то. Но чаще всего вел себя как домашний кот.
В итоге Крошик окончательно сдался человеку и даже разрешил отвезти себя в Репино, где два года прожил под присмотром зоологов. Специалисты говорят, что он несильно сбавил в весе, а значит научился самостоятельно добывать еду.
Тем не менее, вернувшись в центр, зверь сразу потребовал рыбы, а после ужина уснул на любимом полотенце и сейчас продолжает восстанавливаться после приключений.
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