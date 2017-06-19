Майор Соколов. Игра без правил
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  • 19.06, 20:30
    Ладожский нерпенок променял дикую природу на центр реабилитации. Ленинградская область, Санкт-Петербург, животные, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ладожский нерпенок променял дикую природу на центр реабилитации

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    Ладожский нерпенок променял дикую природу на центр реабилитации

    Ладожский нерпенок променял дикую природу на центр реабилитации

      Прожив больше месяца в Ладожском озере, Крошик вернулся к людям. Похоже, зверь абсолютно счастлив.

      Нерпенок Крошик вернулся в петербургский центр реабилитации ластоногих. Он провел в свободном плавании месяц, но так и не смог отвыкнуть от человека. Четыре недели вольной жизни для ладожского зверя выдались насыщенными.

      Судя по многочисленным фотографиям в социальных сетях, не все люди так активно проводят отпуск. Крошик познакомился с огромным количеством туристов, побывал в детском лагере, прокатился на катере, своровал из лодки рыбу и даже укусил кого-то. Но чаще всего вел себя как домашний кот.

      В итоге Крошик окончательно сдался человеку и даже разрешил отвезти себя в Репино, где два года прожил под присмотром зоологов. Специалисты говорят, что он несильно сбавил в весе, а значит научился самостоятельно добывать еду.

      Тем не менее, вернувшись в центр, зверь сразу потребовал рыбы, а после ужина уснул на любимом полотенце и сейчас продолжает восстанавливаться после приключений.

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