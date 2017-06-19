Памела Андерсон призналась в любви к «сексуальному» Ассанжу

Памела Андерсон призвала мировых лидеров добиться свободы для основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
По мнению знаменитой актрисы, после отказа Швеции от уголовного преследования Ассанжа, держать его в «темной комнате» в посольстве Эквадора в Лондоне оснований нет.
Помочь освободить Ассанжа Памела Андерсон попросила лидера британских лейбористов Джереми Корбина, нового президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, а также Дональда Трампа и его дочь Иванку. При этом актриса резко раскритиковала премьера Великобритании Терезу Мэй, назвав ее «худшим премьером на памяти людей».
Кроме того, Памела Андерсон призналась, что считает основателя Wikileaks очень сексуальным, сообщает сайт Вести.Ru.
Памела Андерсон: «Думая о Джулиане, я пытаюсь понять, какая черта в мужчине самая сексуальная? Конечно же, самыми сексуальными чертами у мужчины являются отвага и смелость. Сексуальность в мужчине — это демонстрация силы. Это иметь убеждения и иметь смелость их защищать».
Надо сказать, что Памела Андерсон ранее не раз навещала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где знаменитый разоблачитель скрывается с 2012 года. Из-за этих визитов даже пошли разговоры об их романе. Впрочем, актриса эти слухи опровергла — она заявила, что дело ограничивается содержательными и интересными беседами. Ассанж же называл Памелу Андерсон «привлекательной и умной женщиной», которая хорошо разбирается в психологии.
Помочь освободить Ассанжа Памела Андерсон попросила лидера британских лейбористов Джереми Корбина, нового президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит, а также Дональда Трампа и его дочь Иванку. При этом актриса резко раскритиковала премьера Великобритании Терезу Мэй, назвав ее «худшим премьером на памяти людей».
Кроме того, Памела Андерсон призналась, что считает основателя Wikileaks очень сексуальным, сообщает сайт Вести.Ru.
Памела Андерсон: «Думая о Джулиане, я пытаюсь понять, какая черта в мужчине самая сексуальная? Конечно же, самыми сексуальными чертами у мужчины являются отвага и смелость. Сексуальность в мужчине — это демонстрация силы. Это иметь убеждения и иметь смелость их защищать».
Надо сказать, что Памела Андерсон ранее не раз навещала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где знаменитый разоблачитель скрывается с 2012 года. Из-за этих визитов даже пошли разговоры об их романе. Впрочем, актриса эти слухи опровергла — она заявила, что дело ограничивается содержательными и интересными беседами. Ассанж же называл Памелу Андерсон «привлекательной и умной женщиной», которая хорошо разбирается в психологии.
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