Россиянка в Дубае отделалась штрафом за упавший на полицейских дрон

Суд сегодня решил судьбу российской синхронистки Евгении Штефан. В прошлом спортсменку, а ныне модного блоггера и модель, задержали в Дубае и обвинили в порче государственного имущества. Беспилотник, с помощью которого она хотела запечатлеть красоты курорта Арабских Эмиратов, рухнул на полицейскую машину.
Если учесть, что использовать так называемые дроны для съемок в Дубае категорически запрещено, можно сказать, что наша Евгения еще легко отделалась. Ей грозило реальное заключение до пяти лет. Но суд назначил ей лишь штраф — тысячу дирхам. В переводе на российские рубли — это порядка 15 тысяч. Впрочем, обвиняемая осталась недовольна. Не столько решением, сколько бюрократическими проволочками.
Девушке до сих пор не вернули пасорт, а виза тем временем закончилась. Так что домой она вернуться пока не может.
Евгения Штефан: «Первое: мне нужно будет прийти и показать листочек. Неизвестно, сколько мне будут отдавать паспорт. Надо разобраться с визой, которая уже давно кончилась».
Кроме того, суд постановил — изъятый беспилотник не возвращать хозяйке.
Девушке до сих пор не вернули пасорт, а виза тем временем закончилась. Так что домой она вернуться пока не может.
Евгения Штефан: «Первое: мне нужно будет прийти и показать листочек. Неизвестно, сколько мне будут отдавать паспорт. Надо разобраться с визой, которая уже давно кончилась».
Кроме того, суд постановил — изъятый беспилотник не возвращать хозяйке.
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