Авторы «Пиратов Карибского моря» намерены убить Джека Воробья

Создатели «Пиратов Карибского моря» планируют снимать следующий фильм без персонажа Джонни Деппа — капитана Джека Воробья.
Как сообщает издание Daily Star, пятый фильм «Мертвецы не рассказывают сказки» имел самые низкие кассовые сборы из всех частей саги. Источник издания поделился, что изначально Джонни Депп был главной причиной, по которой люди шли в кинотеатры, а теперь молодые зрители предпочитают других героев. Молодые актеры Кая Скоделарио и Брентон Туэйтс вызывают больший интерес у поклонников. В студии Disney считают, что историю необходимо «освежить».
Зрители знакомы с Джеком Воробьем с 2003 года, когда на экраны вышел первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Последний фильм «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в прокат 26 мая.
Зрители знакомы с Джеком Воробьем с 2003 года, когда на экраны вышел первый фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Последний фильм «Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в прокат 26 мая.
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